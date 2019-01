Nissen assisterer for Ajax i pokaltriumf

Rasmus Nissen var torsdag med til at hjælpe Ajax Amsterdam videre til semifinalen i den hollandske pokalturnering.

Den danske back startede inde og lagde op til kampens første mål, da hovedstadsklubben på hjemmebane slog Heerenveen 3-1.

Nissen har kun været på banen i 11 opgør i denne sæson - fire af dem har været pokalkampe. Ikke desto mindre har den 21-årige dansker formået at lave fem assister.

Lasse Schöne og Kasper Dolberg startede på bænken for Ajax. Førstnævnte blev skiftet ind efter en halv times spil. Dolberg blev på bænken.

Kampen mod Heerenveen var stort set afgjort ved pausen. Her stod det 3-0 til Ajax efter en overbevisende første halvleg.

Allerede efter tre minutter stod det 1-0. Rasmus Nissen sendte en flad aflevering på tværs af feltet. Bolden endte ved fødderne af marokkanske Noussair Mazraoui, der køligt sparkede den i mål.

Mazraoui blev senere skadet og skiftet ud til fordel for Lasse Schöne.

Ajaxs føring blev fordoblet efter et kvarters spil ved Donny van de Beek. Selv samme van de Beek gjorde det også til 3-0, da han kort før pausen nærmest løb bolden i mål efter assist af Dusan Tadic.

Pausestillingen lagde lidt en dæmper på begivenhederne i anden halvleg.

Ajax' angrebsiver var knap så udtalt, mens Heerenveen uden held forsøgte at bringe sig tilbage i opgøret.

Først med små ti minutter tilbage af kampen fik udeholdet reduceret. Pelle van Amersfoort gjorde det til 1-3.

Lidt efter kunne Heerenveen for alvor have bragt spænding ind i opgøret, da holdet fik tildelt et straffespark.

Men Ajax-målmand Andre Onana fik på fornem vis reddet Sam Lammers' forsøg, og så kunne hjemmeholdet ånde lettet op og til sidst tage semifinalebilletterne.