Nikolaj Jacobsens højre hånd forlænger til 2024

Henrik Kronborg fortsætter som assistent for herrelandsholdet i håndbold frem til OL i Paris om fem år.

Den succesrige danske landstrænerduo bestående af Nikolaj Jacobsen og assistenten Henrik Kronborg fortsætter sammen frem til 2024.

Mandag oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF), at Kronborg har forlænget sin kontrakt frem til og med OL i Paris om fem år.

I begyndelsen af året førte duoen de danske håndboldherrer frem til guld ved VM, der blev afholdt i Danmark.

Sportschefen i DHF, Morten Henriksen, glæder sig over, at det er lykkedes at holde sammen på Jacobsen og Kronborg.

- Jeg er yderst glad for, at vi har forlænget aftalen, der betyder, at Henriks og Nikolajs aftale løber parallelt frem til OL 2024.

- Henrik er en yderst kompetent træner, der arbejder med håndbold på allerøverste niveau, siger Morten Henriksen til forbundets hjemmeside.

Henrik Kronborg, der har været assisterende landstræner siden marts 2017, nyder at arbejde med nogle af håndboldsportens dygtigste spillere. Ikke mindst fordi han fortsat fornemmer en stor motivation hos spillerne.

- Det er et hold, der har vundet meget, men jeg oplever stadig en sult og ser gode muligheder for, at vi kan spille med i medaljekampene ved de kommende slutrunder, siger Henrik Kronborg.