Nikolaj Jacobsen sætter navn på 28 mulige VM-spillere

VM i herrehåndbold i Danmark og Tyskland begynder 10. januar, og mandag satte landstræner Nikolaj Jacobsen navne på de 28 spillere til bruttotruppen, der skulle indsendes senest mandag klokken 12.

Den endelige VM-trup ventes at ligge klar i løbet af næste uge, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Bruttotruppen er uden de store overraskelser, men det er værd at bemærke, at GOG-spilleren Lasse Møller er inkluderet, selv om den fynske klub for knap to måneder siden meldte ham ude af VM på grund af en knæskade.

Til gengæld er der ikke blevet plads til TTH Holstebro-backen Peter Balling, der ellers var med til EM i januar.

Her følger en oversigt over de 28 mulige danske aktører ved slutrunden.

* Målvogtere:

Niklas Landin, THW Kiel.

Emil Nielsen, Skjern Håndbold.

Jannick Green, SC Magdeburg.

Kevin Møller, FC Barcelona.

* Stregspillere:

Alexander Lynggaard, Saint-Raphaël Var.

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt.

René Toft Hansen, Veszprem.

Henrik Toft Hansen, Paris Saint-Germain.

Simon Hald, Flensburg-Handewitt.

* Fløjspillere:

Magnus Landin, THW Kiel.

Casper U. Mortensen, FC Barcelona.

Anders Eggert, Skjern Håndbold.

Lasse Svan, Flensburg-Handewitt.

Hans Lindberg, Füchse Berlin.

Johan P. Hansen, Bjerringbro-Silkeborg.

* Bagspillere:

Niclas Kirkeløkke, GOG.

Nikolaj Markussen, Bjerringbro-Silkeborg.

Rasmus Lauge, Flensburg-Handewitt.

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold.

Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen.

Mikkel Hansen, Paris Saint-Germain.

Morten Olsen, TSV Hannover-Burgdorf.

Michael Damgaard, SC Magdeburg.

Lasse Andersson, FC Barcelona.

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg.

Jacob Holm, Füchse Berlin.

Martin Larsen, Pauc.

Lasse Møller, GOG.