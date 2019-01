Nikolaj Jacobsen indrømmer: Det var ikke meningen

- Vi fik afsløret vort syv-mod-seks-spil for tidligt, indrømmede den danske landstræner Nikolaj Jacobsen.

Herning: Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen har lukket to træninger for at holde sine overraskelser tæt til kroppen - men en af hemmelighederne blev afsløret i utide.

Det var det danske syv-mod-seks-spil, der skulle have været gemt til kampen mod Norge.

Nikolaj Jacobsen kan se tilbage på fire sejre i fire kampe, men ikke alt har været helt efter planen. Det danske spil har været hakkende i et par kampe, og individualister som Lasse Svan, Morten Olsen og Nikolaj Markussen er ikke kommet i gang.

Henrik Toft Hansen er i bedring.

- Han er ikke med mod Norge, men han har trænet fint, og jeg håber, han er klar til vores næste kamp i weekenden, siger Nikolaj Jacobsen.

- Der var for lidt bevægelse i vort spil, så vi ikke fik det fulde udbytte af Nikolaj Øris og Mikkel Hansen, men syv-mod-seks-spillet fungerede fint, siger han.

- Vi tilspillede os mange chancer, men brændte alt for meget. Jeg har flere kort på hånden, men vil helst ikke spille dem allesammen ud endnu.

- Det giver os dog et godt rygstød, at Niklas Landin står med en redningsprocent på mere end 50 procent. Jeg håber, det holder gennem hele turneringen.

- Rasmus Lauge er den spiller, der driver vort tempospil frem. Han er en god dirigent, siger Nikolaj Jacobsen.

Da Joachim Boldsen spillede i Flensburg, havde han tilnavnet "Traktor". Nu er Rasmus Lauge den nye traktor i Flensburg.

- Norge er verdens bedste kontrahold, siger Nikolaj Jacobsen.

- De er effektive, og de har to raketter på fløjene og en stærk mand på stregen. Den bedste recept mod deres kontra'er er, at vi scorer. Så får vi da bremset deres kontraer.

- Jeg var meget tilfreds med forsvaret mod Østrig. Min bekymring er, om vi formår at lave mål nok, siger landstræneren.

- Vores force er 2. bølge, mens nordmændene er bedst på 1. bølge-kontraerne. Jo længere vi når frem i tuneringen, desto sværere bliver det at vinde mand-mand-duellerne, fordi benene bliver tungere, siger Nikolaj Jacobsen.