Nikolaj Jacobsen: Kiel er små favoritter i tæt tysk top

Hele sytten danskere kan trække en tysk klubtrøje over hovedet i den kommende håndboldsæson i Bundesligaen, som starter torsdag aften.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, der har en fortid som træner for storholdet Rhein-Neckar Löwen, forudser et bredt favoritfelt med seks hold, der kommer til at kæmpe om trofæet.

Det er dog de mangedobbelte mestre fra THW Kiel, han ser have en lille fordel i titelræset.

- Kiel har et sammenspillet hold nu, som har været sammen i et stykke tid. Det er fire år siden, Kiel blev mestre, og jeg tænker, at de brænder for at vinde, da fire år i Kiel uden pokalen er lang tid, vurderer Nikolaj Jacobsen.

Landstrænerens tidligere hold Rhein-Neckar Löwen er også med i favoritfeltet, og der er kommet endnu en dansker til i skikkelse af højrebacken Niclas Kirkeløkke. Det er en liga med stor fysik og højt tempo, danskeren skal ned til.

- Han kommer ned til nogle kampe, der er alt eller intet, hvor hver eneste fejl og dumme point, du smider, bliver afgørende til sidst. Han skal bare ned og suge til sig, da han får lov til at spille med en af verdens bedste håndboldspillere i Andy Schmid, siger landstræneren.

Landstræneren har for første gang i fem år holdt en længere ferie med sin familie, hvilket har været rart.

Han kommer stadig til at være i hallerne, og nogle kampe skal ses på computeren eller i fjernsynet, men han glæder sig til at følge med på afstand.

Næste uge kører han til Flensborg for at se opgøret mellem sin tidligere klub og danskertunge SG Flensburg-Handewitt.

- Jeg kommer sikkert til at sidde og være en gammelklog stodder oppe på siddepladserne. Jeg glæder mig til at se kampen, men jeg glæder mig endnu mere til at hilse på mine gamle spillere, siger han.

Den nordtyske klub, der har danskerne Lasse Svan, Simon Hald og Anders Zachariassen i folden, lagde også stærkt ud ved at besejre Landin-brødrene og mægtige THW Kiel i den tyske supercup onsdag aften på straffekast.

Torsdag aften kan tre danskere løbe på gulvet, når SC Magdeburg møder HBW Balingen-Weilstetten. Førstnævnte har Jannick Green og Michael Damgaard på kontrakt, mens sidstnævnte har målmanden Mike Jensen i buret.