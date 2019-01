Niklas Landin pillede glansen af Tunesien

Herning: Danskerne havde frygtet en fysisk hård kamp mod Tunesien ved VM i Herning, men det satte den danske målmand Niklas Landin en stopper for.

Han holdt lørdagslukket i buret og pillede glansen af Tunesiens skytter.

Det var ren verdensklasse, og det var det målmandsspil, der skaber mestre, hvis det bliver gentaget i de afgørende kampe, hvor forskellen på målmændene ofte er identisk med forskellen på holdene.

Den danske sejr blev på 36-22 efter 19-10 ved pausen.

Danmark var foran 7-0, næsten før nationalmelodierne var afsunget, og Rasmus Lauge åbnede fem mål, inden Tunesien kom i gang.

Taget var ved at lette i Jyske Bank Boxen, og med 15-3 til Danmark var Tunesien sat skak mat.

Kun nogle mærkværdige kendelser var årsag til, at Tunesien kom med i kampen, men spændende blev det aldrig. Det blev ikke den styrkeprøve, danskerne havde lagt op til.

Tunesien er normalt en modstander, man kan slå sig på, men det store publikum bar danskerne frem til en opvisning, der lover godt for hele VM.

Niklas Landin og Rasmus Lauge var enestående, og Nikolaj Øris viste, at han er en god erstatning for den skadede Niclas Kirkeløkke i kraft af sin rutine og sin skudstyrke.

Rasmus Lauges eneste minus var, at han løb ind i en udvisning for en forkert udskiftning. Det var for urutineret, men det skal være ham tilgivet, fordi han kørte den danske supertanks hen over Tunesiens forsvarskæde.

Ingen svigtede i den danske opvisning, og et kvarter før tid fik Johan Hansen slutrundedebut, da han kom ind og lagde op til forsvarsgeneralen Henrik Møllgaards scoring med en rap frispilning.

Jannick Green fik også spilletid som vikar for Niklas Landin, der fik lov at hvile ud på bænken efter en storslået magtdemonstration.

Fra 15-3 til 30-19 fik Tunesien også lov til at være med i kampen. For danskerne handlede det kun om at komme sikkert igennem resten af kampen uden skader og skrammer.

Alle fik spilletid, og det jyske publikum fik mulighed for at hylde de danske spillere, der oplevede, hvordan de kan blive danske håndboldhelte i de kommende to uger. Sikket sus, der røg gennem hallen i alle 60 minutter. Hvordan bliver det så ikke på torsdag mod Norge, hvis danskerne kan fortsætte sejrsstimen?

- Danskerne er favorit, men vi giver alt, hvad vi har, forsikrede Flensburg-spilleren Magnus Rød efter den norske sejr i forkampen.

Niklas Landin blev valgt som kampens spiller.

Danmark-Tunesien 36-22 (19-10)

VM-kamp i Herning

Mål for Danmark: Rasmus Lauge 7, Mikkel Hansen 7, Casper U. Mortensen 6, Nikolaj Øris 5, René Toft 3, Simon Hald 2, Johan Hansen 2, Anders Zachariassen 1, Lasse Svan 1, Henrik Møllgaard 1, Mads Mensah 1.

Danmarks næste kamp er mandag mod Saudi Arabien. Det bliver en ny stensikker sejr, selv om der ikke er udsolgt endnu til mandagens kamp.