Niklas Landin har kigget video: - Mine optegnelser var forældede

Herning: - Mine diagrammer af Sander Sagosens skud var lidt for gamle, så jeg har været nødt til at kigge video, erkender den danske keeper Niklas Landin.

Han er kendt som en grundig målmand, der ikke overlader noget til tilfældighederne.

Hans store redninger skyldes ofte, at han har læst på lektien.

- Kampen mod Norge er også den første kamp i mellemrunden, selv om det er en kamp i puljen. Vi ved, at begge hold går videre, og det er en vigtig kamp med henblik på at gå videre til semifinalen i Hamburg, siger Niklas Landin.

- Det bliver en kamp, hvor ingen kan trække tempet ud af kampen. Det gælder først og fremmest om at have et stabilt forsvar og gode målmænd. De to hold er så jævnbyrdige, at dagsformen er afgørende, siger Niklas Landin.