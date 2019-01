Niels Frederiksen vil udvikle spillere på daglig basis

U21-landstræneren Niels Frederiksen stopper til sommer for at søge nye udfordringer.

Det er lysten til nye udfordringer, der får Niels Frederiksen til at stoppe som træner for det danske U21-landshold.

Det siger han, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag meddelte, at Frederiksen stopper efter sommerens EM-slutrunde.

- Jeg har ikke noget på hånden, og jeg har ikke lavet hverken halve eller kvarte aftaler med nogen, så helt ærligt aner jeg ikke, hvad jeg skal, og det har jeg det egentlig okay med.

- Hvis jeg ikke skal være landstræner i et forbund, og jeg skal være i fodboldverdenen, så er det jo klubregi. Det er nok det mest sandsynlige, at jeg ender i en klub et eller andet sted ude i verden.

- Vi må se, hvad der opstår af muligheder. Jeg håber, der opstår en mulighed for et spændende og ambitiøst projekt på et fornuftigt niveau, men længere er jeg ikke, siger Niels Frederiksen til Ritzau.

Træneren bekræfter, at der løbende har været henvendelser i tiden som U21-landstræner.

- Sådan er det for alle trænere, tror jeg. Nogle henvendelser har været konkrete, mens andre har været ukonkrete, men det har jo ikke været noget, som er blevet til noget, og jeg har ikke noget job på hånden fra sommer af, siger Niels Frederiksen.

Han understreger, at han stadig er glad for jobbet som U21-landstræner frem mod slutrunden til sommer, og at han har været glad for at arbejde med spillerne.

- Det har været en svær beslutning, fordi det har været et stort privilegium at træne så dygtige spillere, men på et tidspunkt har man behov for nogle nye og anderledes udfordringer.

- Det er relativt begrænset, hvor meget man i landstrænerjobbet har spillerne, og hvor meget man kan udvikle og påvirke på individuelt niveau og holdbasis.

- Man har ikke lige en træning i morgen, hvor man kan nå det, man ikke nåede i dag. Det er den udfordring, jeg efter fire år begynder at savne. Den daglige omgang, hvor man kan udvikle nogle ting, og nu vurderer jeg, at det er tid til nye udfordringer.

Niels Frederiksen overtog jobbet i sommeren 2015. Han stod i spidsen for de unge talenter, da de deltog ved OL i 2016 og EM i 2017.

Sommerens slutrunde er dermed hans tredje, efter at han tog jobbet som U21-landstræner.

Ved OL i 2016 tabte Danmark til Nigeria i kvartfinalen. Det danske hold nåede ikke videre fra gruppespillet ved U21-EM i 2017.

Danmark møder Belgien, Frankrig og Kroatien i testkampe, inden det igen går løs ved EM mod Tyskland den 17. juni i Udine.

Ved sommerens slutrunde er Danmark i gruppe med Tyskland, Serbien og Østrig.