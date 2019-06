Niels Frederiksen vil angribe og underholde med Brøndby

Når Brøndby løber på banen i næste sæson, kan man forvente at se et angrebsivrigt mandskab under Niels Frederiksen.

Det siger klubbens nye cheftræner til Brøndbys hjemmeside, efter at klubben lørdag præsenterede Frederiksen som ny mand ved roret.

- Brøndby IF er et flagskib i dansk fodbold, så jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg skal ikke ind og revolutionere klubben, men videreudvikle ud fra det fundament, klubben står på i dag, siger han.

- Brøndby IF skal fortsat spille underholdende og angrebsivrigt, og så har vi en fælles opgave i at sikre, at vores dygtigste talenter slår igennem, uden at vi går på kompromis med vores sportslige målsætninger.

- Det er en opgave, jeg ser frem til at komme i gang med, og som jeg ikke er i tvivl om, at vi vil lykkes med, lyder det fra træneren.

Niels Frederiksen kommer til Brøndby fra en stilling som U21-landstræner. Han fører holdet gennem EM-slutrunden senere på måneden, før han overtager tjansen i Brøndby.

Han fortæller til klubbens hjemmeside, at han har afholdt "en række møder" med Brøndby over de seneste tre-fire måneder forud for ansættelsen.

En af opgaverne i Brøndby bliver at integrere talenter fra klubbens ungdomsafdeling, Masterclass. Det må dog ikke gå ud over resultaterne på banen, forsikrer han.

- Vi kommer til at arbejde benhårdt på at indfri vores sportslige målsætning om en top-3-placering ved udgangen af året, hvilket jeg absolut mener, er realistisk med det spillermateriale og sportslige budget, vi har til rådighed.

- Samtidig skal vi sørge for, at vi i dagligdagen giver vores talenter de bedst mulige rammer for at slå igennem ved blandt andet at give dem kortere vej til Superliga-holdets træninger.

Brøndby sluttede som nummer fire i Superligaens mesterskabsslutspil og sikrede sig fredag en plads i Europa League-kvalifikationen ved at besejre Randers 4-2 på Brøndby Stadion.