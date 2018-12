Feyenoord vandt søndag 2-1 over PSV i den hollandske liga. Nicolai Jørgensen scorede målet til 1-0.

13 sejre i de første 13 kampe af den hollandske liga. Det var udgangspunktet for PSV Eindhoven, inden holdet søndag var på besøg i Feyenoord.

Her var Nicolai Jørgensen dog med til at gøre en ende på topholdets sejrsstime.

Den danske landsholdsspiller scorede til 1-0 i Feyenoords 2-1-sejr over PSV.

Målet faldt efter 28 minutters spil. Feyenoord erobrede bolden i eget felt og med tre hurtige afleveringer op ad banen lagde Steven Berghuis bolden til rette for Nicolai Jørgensen.

Med et drømmehug med højrebenet fra uden for feltet sendte Jørgensen Feyenoord på sejrskurs.

Blot fem minutter senere var det svenske Sam Larsson, der ligeledes med et fantastisk skud uden for feltet op i venstre målhjørne bragte Feyenoord foran med to mål.

Med knap 20 minutter tilbage af kampen fik PSV udlignet på et mål af Steven Bergwijn, der driblede sig igennem forsvaret og sendte bolden forbi Justin Bijlow i Feyenoord-målet.

Med sejren kommer Feyenoord op på 29 point i tabellen. Holdet ligger nummer tre med ti point op til PSV på førstepladsen, men Feyenoord har spillet en kamp mindre end topholdet.

Danskerklubben Ajax ligger på andenpladsen med 37 point.