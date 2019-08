Nicki Sørensen satser på ambitiøst israelsk cykelprojekt

Danske Nicki Sørensen er sportsdirektør for Israel Cycling Academy, som i øjeblikket kører Danmark Rundt.

Nicki Sørensen har den seneste tid kastet sine kompetencer i hænderne på en stor israelsk cykelsatsning i form af Israel Cycling Academy, som har status af et prokontinentalhold - det næstbedste niveau.

Holdet deltager i det igangværende PostNord Danmark Rundt, hvor målet var at komme på podiet.

Men på sigt er ambitionerne noget større, siger den tidligere danske cykelprofil, der er holdets sportsdirektør og samtidig fungerer som coach for tre af rytterne.

- Ambitionen er at køre Tour de France og have den første israeler nogensinde med i Touren. Det er et ambitiøst hold og et ambitiøst projekt, siger Nicki Sørensen.

Han var senest sportsdirektør for Aqua Blue Sport, men stod uden job, da holdet lukkede ned for et år siden.

Fra januar i år kom han til Israel Cycling Academy, som han også i 2016 var tilknyttet.

Dengang lå holdet et hak længere nede i lagene og arbejdede primært med talentudvikling blandt unge ryttere.

- Siden er det blevet et hold, som både er et udviklingshold, men også har store ambitioner.

- I 2016 lå vi i røven af tredje division, og det var et meget lille hold. Det er meget større nu. Der er 70 personer, der er involveret i holdet på fuldtid.

- Det er en fed opgave. Jeg kommer fra et mindre hold, hvor jeg havde lidt mere indflydelse på det sportslige, og på det her hold er jeg en del af mange. Men det er spændende og et godt organiseret hold, siger Nicki Sørensen.

Tidligere på måneden blev det offentliggjort, at den irske cykelstjerne Dan Martin skal køre for holdet fra næste sæson.

Den dobbelte Tour de France-etapevinder kommer til fra World Tour-holdet UAE Emirates og bliver en vigtig brik i kampen om at nå cykeltoppen, mener Nicki Sørensen.

- Vi håber med Dan Martin, at vi kan være mere konkurrencedygtige i de større løb og også få invitationer til de helt store løb.

- Det kan være en af måderne at komme til Touren med navne som ham på holdet, siger danskeren, der personligt har et mål om, at holdet kommer til Touren i 2021, hvor det prestigefyldte løb starter i Danmark.