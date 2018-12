Nicki Pedersen tilbage i landsholdsvarmen

Speedway: 41-årige Nicki Pedersen røg i år ud af VM-grandprixfeltet i speedway. Men landstræner Hans Nielsen har tiltro til den tredobbelte, individuelle verdensmester fra Fyn, der således er med i den A-trup, som Hans Nielsen arbejder med frem mod landsholdsopgaverne i 2019. Det samme er to andre fynske kørere, Peter Kildemand og Anders Thomsen - begge Team Fjelsted.

- For at skabe arbejdsro i de kommende måneders hektiske forberedelser til næste sæson er der nu sat navne på de kørere, som kan komme i betragtning til de danske landshold i 2019. For seniorlandsholdet ligger fokus på par-VM (Speedway of Nations), som køres i juli måned i russiske Togliatti. Men inden da, skal landsholdet ud i en indledende runde i begyndelsen af maj, skriver motorunionen (DMU) i en pressemeddelelse.

- Fjerdepladsen fra 2018 skal veksles til metal, og det arbejde er allerede i gang her i vintermånederne med træningssamlinger, kørersamtaler og diverse udviklingsplaner, lyder det fra Hans Nielsen.

De danske kørere har vist stabil fremgang og styrke i deres respektive ligaer i 2018, ligesom blandingen af stor erfaring og åbenlyse talenter lover godt for landsholdets muligheder i de kommende år, mener Hans Nielsen, der peger på Leon Madsens EM-guld og Niels-Kristian Iversens comeback til VM-grandprixserien 2019 som nogle af de opløftende momenter i 2018.