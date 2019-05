Nicki Pedersen slog Fjelsted

Dermed får Holsted udover de to matchpoint også et bonuspoint for at være bedst indbyrdes.

Speedway: Team Fjelsted kom ned på jorden igen efter den flotte sæsonåbning i Speedwayligaen for en uge siden, hvor det blev til hjemmesejr på 45-39 over en af DM-favoritterne, Holsted Tigers.

To heatsejre i træk

En dobbeltsejr til Holsted med heatsejr til Nicki Pedersen i 11. heat bragte Holsted foran 38-31. I næste heat tog Nicki Pedersen endnu en heatsejr og bragte Holsted foran 41-34 inden de sidste to heat.

Afstanden på syv point holdt Holsted i de to sidste heat, der begge blev delt med tre point til hvert hold. Nicki Pedersen satte trumf på med aftenens fjerde heatsejr i sidste heat foran Anders Thomsen og Peter Kildemand til jubel for hovedparten af de 1800 tilskuere på Moldow Speedway Arena i Holsted, hvor hjemmeholdets Sam Jensen blev kåret til aftenens fighter.

Holsted topper ligaen med syv point for tre sejre og et bonuspoint i de fire første matcher, mens Fjelsted har to point for to matcher.

Hos Fjelsted blev Anders Thomsen topscorer med 16 point (inklusive de seks jokerpoint). Peter Kildemand scorede 13 point, Frederik Jakobsen 7 point og Jason Jørgensen 4 point.

Fjelsteds næste match er på onsdag ude mod Slangerup.