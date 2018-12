Efter 18 år som fast speedwaykører i VM-serien er Nicki Pedersen ude i 2019, men han grubler over comeback.

Speedwaystjernen Nicki Pedersen er måske slet ikke færdig med at kæmpe med om VM-titlen i grandprix-serien.

For første gang i næsten to årtier er den 41-årige dansker i 2019 ikke en del af grandprix-feltet, men det kan han måske blive igen, da han overvejer at kæmpe sig tilbage.

- Set fra mit synspunkt handler det jo ikke om, at jeg ikke kan være med i GP-serien mere. Det er sket nogle ting, der gør, at jeg ikke er med længere.

- Jeg føler jo overhovedet ikke, at jeg er færdig, når man ser på min kvalitet som kører, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

Danskeren, der har døjet med flere skader i denne sæson, opnåede en 11.-plads i grandprix-serien i 2018, hvor kun de otte bedste kørere var sikre på at fortsætte i den prestigefyldte serie.

Selv om han tidligere har afvist at stille op i kvalifikationen til grandprix-serien, så kan det være, at han gør forsøget med henblik på 2020-sæsonen.

- Jeg har altid sagt, at jeg aldrig vil køre kvalifikation, men det kommer helt an på, hvilket team jeg får stablet på benene, siger Nicki Pedersen, der ellers vil fokusere på sin karriere på klubplan i 2019.

Det er blandt andet lykkedes ham at lande en af karrierens bedste kontrakter i den stærke polske liga hos Zielona Gora.

Danskeren har vundet VM-titlen i 2003, 2007 og 2008.

I 2019 er danskerne Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen faste kørere i grandprix-serien, mens Mikkel Michelsen er reserve.

Den ældste grandprix-kører i 2019 er amerikaneren Greg Hancock på 48 år.