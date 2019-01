Nicki Pedersen måske med: Endnu et stort speedwayløb i Vojens

- Vi får travlt men er glade for også at kunne præsenterer SEC-serien om europamesterskabet allerede i vores første sæson. One Sport (EM-arrangør, red. ) opererer med wildcards, og det er tænkeligt at Nicki Pedersen inviteres med i dette års serie, og dermed kører med i Vojens, lyder det fra Jacob Olsen.

Kvalifikation i Varde

Det individuelle europamesterskab drives af polske One Sport, som har erhvervet rettighederne af FIM Europe. En tv-aftale med Eurosport om transmission i 71 lande har siden 2013 givet EM-serien et markant løft og stor tyngde på den internationale speedwayscene.

- At komme til det legendariske Vojens Speedway Center med serien er ekstremt spændende og en stor ære for hele vort team. Danmark er et vigtigt land for udviklingen af international speedway, og vi krydser fingre for Jacob Olsen og hans planer for fremtiden i Vojens. Det nye tiltag med en EM-afdeling i Vojens er et at de største skridt i One Sports historie, siger Jan Konikiewiecz fra One Sport i en pressemeddelelse.

I kraft af sidste år resultat er Leon Madsen, polske Jaroslaw Hampel, britiske Robert Lambert, danske Mikkel Michelsen og svenske Antonio Lindbäck direkte kvalificeret til dette års serie. Den endelige felt kendes først efter den danske VM- og EM-kvalifikation på Varde Motor Arena den 20. april og EM-kvalifikationsfinalen i Ungarn den 25. maj.

Der har været kørt om EM titlen siden 2001, og tre danskere har kunne smykke sig den titlen, nemlig Jesper B. Monberg i 2005, Nicki Pedersen i 2016, og altså Leon Madsen i 2018.