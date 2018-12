Nicki Pedersen-farvel til betroet medarbejder

I 15 år har Helge Frimodt Pedersen stået ved den fynske speedwaystjernes side - og blandt andet forvaltet Nicki Pedersens millionformue. Nu skal Frimodt være med i genrejsningen af Vojens Speedway Center.

Speedway: Jacob Olsen, søn af speedwaylegenden Ole Olsen og tidligere landstræner, overtager farens livsværk, Vojens Speedway Center, fra nytår. Og nu bliver endnu et profileret navn tilknyttet centret - og den genrejsning af centret, der venter. Der er tale om Helge Frimodt Pedersen, der i 15 år har været manager for Nicki Pedersen, tredobbelt individuel verdensmester fra Fyn. Frimodt bliver således Jacob Olsens højre hånd på centret i det sønderjyske. I de 15 år har Helge Frimodt konstant kunnet ses ved Nicki Pedersens side, og den bankuddannede Frimodt har gennem årene forvaltet de mange millioner af kroner, som er strømmet ind på den fynske speedwaystjernes konti. Nu er 32-årige Nicki Pedersen i sin karrieres efterår - blandt andet ude af VM-grandprixserien. - Det har været en fantastisk rejse med Nicki Pedersen og en epoke, jeg virkelig har været glad for. Samtidig ser jeg det som en naturlig overgang at fortsætte mit speedwayliv med udviklingen af Vojens Speedway Center og klubbens bestræbelser på at køre i ligaen fra 2020, siger Helge Frimodt. Der skal køres VM-grandprix i Vojens 19. september næste år, og den begivenhed ser Frimodt som den helt store opgave i 2019.

Loyal og stor erfaring 50-årige Helge Frimodt Pedersen fra Daugaard ved Vejle er bankuddannet. Som barn fik han passion for speedway, fordi hans far - fabrikant Oluf Frimodt Pedersen - i en årrække var holdleder for det danske speedwaylandshold. Han var således bagmanden i tyske Landshut i 1978, hvor landsholdet erobrede sin allerførste VM-titel.



Helge Frimodt Pedersen var i 1990'erne tilknyttet verdensmesteren Hans Nielsen (nu landstræner), inden han i 2004 tiltrådte som manager for Nicki Pedersen. Han har gennem årene med sikker hånd styret Nicki Pedersens millionformue, som nu blandt andet er omsat til en nybygget funkisvilla ved Strib.

Når Nicki Pedersens temperamant brød ud i lys lue - her får publikum i Lonigo, Italien, "fingeren" efter et styrt ved et VM-grandprix i 2008 - var Helge Frimodt altid som den første ved stjernens side for at få tingene til at falde til ro. Foto: Carsten Bundgaard

I gensidig respekt Jobskiftet sker tilsyneladende i gensidig respekt med Nicki Pedersen, der i en pressemeddelelse siger, "at han ser de nye tiltag i Vojens som et vigtigt løft for dansk speedway". - Jeg skal prioritere lidt anderledes i 2019, hvor jeg ikke køre med i grandprixserien, og Helges kommende virke i Vojens lyder bare så fornuftigt. Det bliver fedt at følge, tilføjer Nicki Pedersen. Jacob Olsen er da også meget begejstret over at få Helge Frimodt med i sit nye firma "speed1way". - Ud over sin store erfaring er Helge en højt respekteret profil i både det danske og det internationale speedwaymiljø. Han er en allround-kaliber med en stærk sans for økonomi, og jeg har altid drømt om, at vi skulle komme til at arbejde sammen igen, lyder det fra Jacob Olsen, der havde Helge Frimodt med i sit bagland, da han var dansk landstræner fra 2001 til 2004.