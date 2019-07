Nicki Bille gør comeback i Danmarksserien

Den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille skal spille fodbold for Ishøj IF i Danmarksserien.

Nicki Bille vender tilbage til grønsværen.

Torsdag skriver Ishøj IF, der spiller i Danmarksserien, på Facebook, at angriberen vil forsøge at kickstarte sin karriere i klubben.

Bille blev i slutningen af april idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om vold, narko og trusler.

Fodboldspilleren erkendte, at han tilbage i oktober i en brandert truede en cyklist med en luftpistol i Larsbjørnsstræde i København. Samtidig erkendte han at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Bille afviste dog, at han skulle have slået en dørmand i ansigtet med knyttet hånd, som han var tiltalt for. Han nægtede også, at han under en indlæggelse, hvor han blev behandlet for skudsår, skulle have truet en sygeplejerske.

Alligevel blev han dømt for de to forhold.

Fængselsstraffen var Billes anden på under et år.

I juni 2018 blev han anholdt i Monaco for at have taget kvælertag på en veninde og slået en anden kvinde, der forsøgte at stoppe ham. Kort efter modtog han sin dom på 30 dages fængsel og blev efterfølgende løst fra sin kontrakt i græske Panionios.

Nicki Bille har i sin karriere været vidt omkring. Ud over Danmark og Grækenland har han også spillet i Italien, Spanien, Norge, Frankrig og Polen.

På landsholdet er det blevet til tre optrædener - alle sammen tilbage i 2013.