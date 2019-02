Fodboldspilleren Nicki Bille er tiltalt for at true en sygeplejerske på Rigshospitalet i København med vold.

Det viser et anklageskrift, som Ritzau har fået tilsendt.

Bille skulle ifølge anklageskiftet have stået tæt på sygeplejersken og med knyttet hånd have lavet en bevægelse mod hendes hoved, mens han havde sagt noget i stil med:

- Jeg fucking slår dig møgkælling. Jeg skal nok komme og nakke dig.

Episoden skulle have fundet sted den 27. januar, mens Bille var indlagt.

Tiltalen er et tillæg til de tre ting, Bille i forvejen er anklaget for.

Han er ud over truslen mod sygeplejersken anklaget for trusler mod en person med et luft- og fjedervåben, besiddelse af kokain og knytnæveslag mod en dørmand.

Den første episode går tilbage til 22. oktober sidste år. Her skal Bille ifølge anklagemyndigheden have truet en person med et "luft- og fjedervåben" med henblik på at skabe alvorlig frygt for en persons liv og helbred.

Han bar ifølge anklageskriftet våbnet i bukselinningen, og han tiltales derfor for at have båret det på uforsvarlig vis.

I samme ombæring skal Nicki Bille have været i besiddelse af cirka et kvart gram kokain.

Den sidste anklage handler om en episode to måneder senere - den 22. december. Her skal Nicki Bille ved natklubben Level have tildelt en dørmand et til to knytnæveslag.

Den 30-årige har nægtet sig skyldig i de tre første anklager. Der er endnu ingen meldinger om, hvordan han forholder sig til den nye tiltale.

Nicki Bille har flere gange været involveret i voldssager. Juledag kom han selv til skade, da han blev skudt med et haglgevær i sin lejlighed på Sluseholmen i København.

Han blev ramt i den ene arm og var ikke i livsfare. Den 4. januar anholdt politiet en 30-årig mand, som blev varetægtsfængslet.

Bille har spillet tre kampe for det danske A-landshold. Karrieren har bragt ham forbi en lang række klubber, heriblandt FC Nordsjælland, Villarreal, Rosenborg, Esbjerg, Evian og senest Lyngby.