Nibali finder inspiration til Giro-comeback hos Contador

Cykelstjernen Primoz Roglic har længe været et oplagt bud på en vinder af Giro d'Italia, men på 15. etape fik flere af konkurrenterne skovlen under den stærke Jumbo-Visma-rytter.

En lille gruppe med blandt andre Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) og den førende rytter, Richard Carapaz (Movistar), distancerede Roglic mod etapens afslutning, og med seks etaper igen ligner det en åben kamp om den samlede sejr.

Nibali på tredjepladsen er 1 minut efter Roglic og 1 minut og 47 sekunder efter Carapaz. Den erfarne italiener tror stadig på sejren.

- Da jeg angreb, så jeg, at der var en chance for at hente tid. Carapaz viste sig også godt kørende, og vi havde succes med at tage sekunder på Roglic.

- Man skal blive ved med at prøve. Jeg mødte Alberto Contador efter etapen, og jeg sagde til ham, at han inspirerer mig, for han gav aldrig op, når han sad i feltet. Ligesom mig, siger Vincenzo Nibali til Bahrain Meridas hjemmeside.

Mandag er der hviledag i Giroen, før den italienske rundtur tirsdag genoptages med en 194 kilometer lang bjergetape fra Lovere til Ponte di Legno.

34-årige Nibali har vundet Giro d'Italia to gange i løbet af karrieren. Det er også blevet til syv etapesejr i det prestigefyldte løb.

"Hajen fra Messina" vil ikke nøjes med en sekundær placering i sit hjemland.

- Man skal blive ved med at kæmpe til slutningen, for man kan ikke nøjes med anden-, tredje-, fjerde- eller femtepladsen. Det eneste, der betyder noget, er sejren, siger Nibali.

Selv om Contador tilsyneladende er inspirationskilde for Bahrain Merida-kaptajnens comeback, kan han nøjes med at tænke tilbage på Giro d'Italia i 2016.

Før 19. etape førte hollænderen Steven Kruijswijk løbet suverænt, mens Nibali lå placeret på fjerdepladsen - knap fem minutter efter Lotto NL-Jumbo-rytteren.

Alligevel endte Nibali som samlet vinder af løbet.

2019-udgaven af Giro d'Italia slutter på søndag med en 17 kilometer lang enkeltstart i Verona.