Neymar er ifølge sin far langt i forhandlingerne om ny kontrakt med PSG trods rygter om et Real Madrid-skifte.

Fodboldstjernen Neymar har i nogen tid været omgivet af medierygter om et muligt klubskifte fra Paris Saint-Germain til Real Madrid.

Rygtet bliver dog ganske effektivt punkteret af Neymars far, Neymar da Silva Santos, i et interview med det brasilianske website UOL Esporte.

Her afviser Neymars far, som også er Neymars agent, at et klubskifte er på trapperne, og Neymar da Silva Santos lufter i stedet, at 27-årige Neymar er på vej mod en kontraktforlængelse med PSG.

- Det er højst usandsynligt, at han skifter noget sted hen. Neymar har kun skiftet klub to gange i hele sin karriere, men i ti år har vi levet med spekulationer om klubskifter.

- Han er i gang med sit andet år i PSG. Der er tre år tilbage af hans første kontrakt, og vi er allerede på vej mod en kontraktforlængelse med Paris Saint-Germain, siger Neymars far og agent til websitet.

For to uger siden var Neymar selv lidt mere åben i forhold til nye græsgange.

- Alle, som har et tilbud fra en klub som Real Madrid, vil overveje det. Lige nu er jeg glad i Paris, men alt kan ske i fremtiden.

- Men lad være med at sige, at jeg skal til Madrid. Jeg har allerede opnået min drøm, og alle ved, at det var i FC Barcelona, blev fodboldstjernen citeret for i det brasilianske medie O Globo ifølge AFP.

Neymar skiftede fra FC Barcelona til PSG i 2017, da den franske klub betalte Neymars daværende frikøbsklausul på cirka 1,66 milliarder kroner.

Brasilianeren er i øjeblikket ude af spillet med en fodskade, men Neymar forventes spilleklar i løbet af april.