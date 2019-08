Neymar kan få sæsondebut afhængig af transfersituation

Paris Saint-Germain har klaret sig uden den brasilianske superstjerne Neymar i sæsonens første kampe.

Søndag er der en chance for, at den omdiskuterede offensivspiller kan få sæsondebut i søndagens opgør mod Toulouse. Men det afhænger af hans transfersituation, understreger PSG-træner Thomas Tuchel.

- Han kan spille, hvis situationen mellem ham og klubben er afklaret. Det er den ikke i dag (lørdag, red.), men måske er den i morgen (søndag, red.), siger Tuchel.

Den skade, brasilianeren har døjet med siden optakten til sommerens Copa America, er i hvert fald ikke længere en hindring.

- Neymar har haft en god træningsuge med hele truppen. En uge med hårdt arbejde og intensitet, lyder det fra den tyske træner.

Den nu 27-årige Neymar skiftede for to år siden fra Barcelona til PSG for 1,65 milliarder kroner. Det er stadig den dyreste handel i sporten nogensinde.

Over sommeren er brasilianeren blevet rygtet til flere af Europas største klubber, heriblandt Barcelona og Real Madrid.