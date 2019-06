Neymar får støtte fra holdkammerater efter voldtægtsanklager

En kvinde har anklaget fodboldstjernen Neymar for at have overfaldet og voldtaget hende på et hotel i Paris.

Spillerne fra Paris Saint-Germain støtter deres holdkammerat Neymar, der er anklaget for at have voldtaget en kvinde.

Det siger holdets brasilianske midtbanespiller Fernandinho.

- Jeg tror, det kommer til at blive løst så hurtigt som muligt, og jeg tror, at Neymar er uskyldig.

- Spillerne og holdet støtter ham, så det kommer ikke til at have noget at sige på banen, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde søndag i forbindelse med, at det brasilianske landshold træner forud for Copa America.

Neymar beskyldes for at have voldtaget en kvinde i Paris.

Den 27-årige brasilianske fodboldstjerne har ifølge anklageskriftet overfaldet kvinden i fuldskab under et ophold på et luksushotel i den franske hovedstad.

I en video på det sociale medie Instagram benægtede Neymar søndag, at det skulle være tilfældet. I videoen fremviste han også korrespondancen mellem sig selv og kvinden.

- Jeg er beskyldt for voldtægt. Det er et stort ord, et meget stærkt ord, men jeg er beskyldt for det.

- Det overrasker mig, for voldtægt er en virkelig grim og sørgelig ting, og alle, der kender mig, ved, hvilken person jeg er, og at jeg aldrig ville gøre sådan noget, sagde Neymar blandt andet.

Han befinder sig i øjeblikket i Brasilien, hvor han træner med det brasilianske landshold forud for Copa America.