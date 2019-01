Neymar er tvivlsom til Champions League-brag

Det bliver "super svært" for Neymar at blive klar til det første møde med Manchester United, siger PSG-træner.

Storklubben Paris Saint-Germain må muligvis undvære verdens dyreste fodboldspiller, brasilianeren Neymar, i det første møde med Manchester United i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

To uger før kampen mellem de to mandskaber i Manchester tvivler PSG-træner Thomas Tuchel på, at den brasilianske superstjerne når at komme sig over den fodskade, han pådrog sig i onsdags.

- Det bliver supersvært at få ham klar, siger Tuchel ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er stadig for tidligt at tale om en comebackdato, for vi må vente med at se, hvordan Neymar reagerer på behandlingen, før vi kan sige det mere nøjagtigt, siger Tuchel.

Neymar var ikke med, da PSG søndag aften vandt 4-1 på hjemmebane over Rennes i den franske Ligue 1.

PSG har meldt ud, at brasilianeren døjer med en skade på sin femte mellemfodsknogle i højre fod. I grelle tilfælde kan en sådan type skade vise sig at være meget alvorlig for PSG og Neymar.

Sidste år måtte han nemlig opereres samme sted og fik indsat en skrue. Det kostede ham flere måneders pause i den afgørende del af sæsonen, og han nåede kun akkurat at blive spilleklar inden VM-slutrunden i Rusland.

Thomas Tuchel vil dog ikke fortælle, hvor store lighederne er mellem Neymars nuværende skade og brasilianerens skade sidste år.

- Jeg kan ikke bekræfte, at det er den præcis samme skade. Klubben har sagt alt om skaden for nuværende, og så må vi vente og se, siger PSG-træneren.

Den første Champions League-ottendedelsfinale mod Manchester United spilles 12. februar. Der er returkamp i Paris 6. marts.