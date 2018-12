Neymar: Alle store spillere skal prøve sig af i England

Neymar kalder Premier League for en af de største turneringer i verden og noget, store spillere skal prøve.

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar antyder, at han en dag vil prøve sig selv af i den engelske Premier League.

Den 26-årige angriber fra Paris Saint-Germain har foreløbig stiftet bekendtskab med de bedste ligaer i Spanien og Frankrig, siden han for fem år siden kom til europæisk fodbold fra Santos i hjemlandet.

- Det er en stor turnering. En af de største i verden, siger Neymar til sin egen YouTube-kanal.

- Det er ikke til at sige, hvad der sker i morgen, men jeg tror, at alle store spillere på et tidspunkt i karrieren skal spille i Premier League.

Der er ofte diskussion om, hvilken liga der er den stærkeste i verden. Den engelske er den mest pengestærke, mens de spanske hold de senere år har haft størst succes i de europæiske klubturneringer.

Neymar spillede for FC Barcelona fra 2013 til sommeren 2017, hvor han skiftede til den franske storklub Paris Saint-Germain i en af fodboldhistoriens største handler.