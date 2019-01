New Orleans Saints slår NFL's mesterhold på hjemmebane

New Orleans Saints er klar til finalen i NFC Conference i NFL efter et stort comeback i søndagens kamp mod Philadelphia Eagles.

Saints var på hjemmebane bagud med 14 point mod de forsvarende Super Bowl-mestre fra Philadelphia efter første quarter.

Men på to touch down-kast fra quarterback Drew Brees og to field goals lykkedes det holdet at indhente føringen og vinde kampen med 20-14.

Nederlaget til Eagles betyder, at man fortsat skal tilbage til 2005 for at finde et hold, New England Patriots, som formåede at vinde Super Bowl to år i træk.

I NFC-finalen møder New Orleans Saints næste søndag hjemme Los Angeles Rams.

Det er første gang siden 2010, at Saints når så langt. Dengang gik holdet hele vejen og endte med at vinde Super Bowl.

I den anden konference, AFL, mødes Kansas City Chiefs og New England Patriots.

Vinderne af de to kampe kommer i Super Bowl, der i år spilles i Atlanta, Georgia.