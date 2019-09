Nervøs sejr i Israel skaber lettelse hos Danmark

De danske fodboldkvinder endte med at vinde 3-0 over Israel i EM-kvalifikationen, men det holdt hårdt.

Hvis Danmarks fodboldkvinder vil vinde deres EM-kvalifikationsgruppe og dermed være sikker på en billet til EM i 2021, så skal en nation som Israel nedlægges.

Det lykkedes også onsdag aften, men cifrene på 3-0 lyder mere overbevisende, end spillerne følte det inde på banen.

Et tidligt israelsk selvmål sendte Danmark på sejrskurs, men efter en nervøs anden halvleg var det først ti minutter før tid, at Nadia Nadim sørgede for målet til 2-0 og skabte ro på holdet.

- Jeg er meget lettet over, at vi fik en sejr. De spillede rigtig fin fodbold, og det blev en smule nervøst, da vi kun førte med et mål. Så det var rigtig, rigtig fedt, at Nadia Nadim endelig fik lov at score, siger anfører Pernille Harder, der scorede Danmarks sidste mål, til DR.

Landstræner Lars Søndergaard indrømmer da også, at han langtfra følte sig sikker på sejren ved stillingen 1-0, selv om der kun resterede godt ti minutter.

- Mine skuldre faldt meget langt ned, da Nadia Nadim scorede. Israel var farlige i deres kontraløb, og som træner er du altid nervøs, når holdet kun er foran med et mål.

- Så det var en stor lettelse. Både for Nadia Nadim og de andre spillere, lyder det fra Søndergaard.

Danmark har dermed vundet de to første kampe i kvalifikationen, efter at holdet åbnede med en 8-0-sejr over Malta.

Også Italien og Bosnien-Hercegovina har maksimumpoint efter to kampe. Sidstnævnte er Danmarks næste modstander 4. oktober i Viborg.

Gruppevinderne fra de ni grupper kvalificerer sig direkte til EM, og det samme gør de tre bedste toere fra grupperne. De resterende toere skal ud i playoffkampe.