Nervøs dansk rygsvømmer bliver sidst i VM-semifinale

Den danske rygsvømmer Julie Kepp Jensen var ikke hurtig nok til at svømme sig i VM-finalen i 50 meter rygsvømning på langbane.

I semifinalen blev danskeren noteret for den langsomste tid af de 16 semifinalister. Den 19-årige dansker skulle være blandt de otte hurtigste for at svømme sig i finalen.

- Jeg var måske lidt for nervøs. Min start var lidt dårligere end i morges (i indledende heat, red.), og mit indslag var helt væk. Jeg har aldrig prøvet en VM-semifinale før, så jeg skal også bare huske at nyde det.

- Det er bare ærgerligt, at detaljerne ikke sad lige her, siger Julie Kepp Jensen til TV2 Sport.

Danskeren på bane 3 var ellers godt med i den første halvdel af løbet, før konkurrenterne i semifinaleheatet begyndte at trække fra.

Natten til onsdag blev hun som den anden dansker ved svømme-VM klar til semifinalen, da hun satte den femtebedste tid på tværs af de indledende heats, men hun kunne altså ikke gentage den præstation i semifinalen.

Brystsvømmeren Tobias Bjerg blev den første dansker til at kvalificere sig til en VM-semifinale. Det gjorde han tirsdag, men efterfølgende missede han finalepladsen på yderste marginal, da han tabte i omsvømning.