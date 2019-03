Nej, nej, nej: Everton-keeper upopulær efter STORT selvmål på Twitter

Den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford havde mere end almindeligt svært ved at finde niveauet mod Newcastle i sidste weekend, hvor han kostede flere gange i nederlaget. Se keeperens lavpunkter i playeren herover.

Men Jordan Pickford var slet ikke færdig med at blamere sig overfor Evertons fans, da han i den forgangne uge valgte at smide et billede på twitter af en gave, han netop havde modtaget.

`{"type":"mpxImage","data":{"guid":"https://i-viaplay-com.akamaized.net/viafree-prod/bc071d2/Pickford_tweet.png","range":{}}}`

Tweetet kunne måske virke uskylfigt for det utrænede øje, men det faldt mange Everton-tilhængere for brystet, at keeperens nye X-box-controller var rød. Farven som Evertons lokalrivaler fra Liverpool normalt iklæder sig.

Det tog heller ikke længe før, tweetet blev slettet.

Controlleren var en gave fra Microsoft og tøjmærket Fresh Ego Kid.

Den tidligere Everton-manager Ronald Koeman kom også galt afsted, da han i 2016 tweetede et billede af et rødt-pyntet juletræ. Der gik heller ikke ved den lejlighed længe før billedet blev slettet, og kort efter blev der så tweetet et billede af et hvidt træ.

På et efterfølgende pressemøde gjorde Ronald Koeman med et glimt i øjet opmærksom på, at det var hans hustru, der stod for oppyntningen i hjemmet, og pressen burde sætte hende under pres.

