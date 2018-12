Nederlag på isen: Odense Bulldogs fik klø i Vojens

Ishockey: Efter fredagens tætte dyst i Odense fik Bulldogs den sønderjyske kærlighed at føle lørdag aften i Vojens.

Odense Bulldogs tabte fredag efter en flot fight 1-2 efter overtid hjemme mod Sønderjyske, efter at det fynske bundhold længe havde været foran på et mål af Søren Nielsen.

Lørdag aften var der returmøde i Frøs Arena i Vojens, hvor Bulldogs uden en skadet Søren Nielsen fik en øretæve foran 4107 tilskuere. Ligaens nummer to, Sønderjyske, vandt 5-2 efter at have ført 5-0.

Sønderjyske kom foran 1-0 efter 13 minutters spil på et mål af den tidligere Bulldogs-spiller Frederik Bjerrum i powerplay, mens Sebastian Ehlers afsonede en udvisning.

Frederik Bjerrum, der stammer fra Esbjerg, spillede for Odense Bulldogs i to sæsoner fra 2013 til 2015.

Et sekund før tid i første periode scorede Anders Førster til 2-0 for sønderjyderne hos Bulldogs-målmand Teemu Seppänen.

Frederik Bjerrum scorede sit andet mål i kampen midt i anden periode til 3-0.

Fire minutter før udløbet af anden periode scorede T. J. Moore til 4-0 - et mål, hvor Frederik Bjerrum også spillede en rolle med en assist.

Bulldogs var lørdag aften uden målscoreren fra fredagskampen, den teknisk dygtige Søren Nielsen, der blev ramt hårdt af en ulovlig tackling af Rasmus Nielsen midt i anden periode og fik behandling på isen. Han spillede videre, men skøjtede ud af fredagskampen i tredje periode.

I første minut af tredje periode scorede den amerikanske forward T. J. Moore igen til 5-0, men Mike Daugulis fik et halvt minut senere reduceret til 5-1 i powerplay efter en udvisning til netop T. J. Moore.

Bulldogs' Henry Hardarson røg et par minutter inde i tredje periode ud for resten af kampen efter en forseelse, der blev dømt som "checking to the head". Det gav Sønderjyske fem minutter i overtal.

35 sekunder før tid fik Yannick Vedel pyntet yderligere med en scoring til 5-2 hos Patrick Galbraith i Sønderjyskes mål.

Det var anden gang i denne sæson, at Sønderjyske vandt stort hjemme over Bulldogs. Da de to hold mødtes i Vojens 4. november, blev det 5-1 til Sønderjyske.

Odense Bulldogs spiller næste gang fredag 4. januar hjemme mod Herning Blue Fox, der lørdag vandt 4-3 efter overtid ude mod Esbjerg. Dermed fik Herning revancheret fredagens 1-5-nederlag hjemme til samme modstander.