Nederlag mod topholdet: Odense Bulldogs måtte overgive sig

Ishockey: Det lykkedes ikke for Odense Bulldogs at skabe sensationen i fredagens udekamp mod topholdet Rungsted Seier Capital, der hjemme vandt 3-0 i den sidste kamp inden jul. Det var fjerde gang i sæsonen, at Rungsted slog det fynske bundhold.

I over halvdelen af kampen holdt Bulldogs nullet mod topholdet, og vi skulle hen mod slutningen af anden periode, før målmand Teemu Seppänen blev passeret. Det var Oliver True, der fire minutter før anden periodes udløb scorede i powerplay efter en udvisning af Henry Hardarson. Blot 40 sekunder senere fik hovedparten af de 1502 tilskuere mere at juble over, da Nikolai Gade scorede til 2-0.

Forinden var gået en målløs første periode, som Rungsted vandt 14-5 i skud. Efter anden periode var skudstatistikken 31-12, og Rungsted endte med at vinde kampens skudstatistik 39-13.

Efter blot et halvt minuts spil af tredje periode scorede Nikolaj Rosenthal til 3-0. Nikolaj Rosenthal var manden, der med et hattrick vendte et truende Rungsted-nederlag fra 2-4 til sejr 5-4 efter overtid i de to holds seneste kamp i Odense 6. december.

Odense Bulldogs ligger sidst med 15 point og har ni point op til det nærmeste hold, Herlev, der fredag tabte 2-1 ude til Rødovre. Rungsted topper ligaen med 60 point.

Odense Bulldogs kan nu se frem til nogle dages julefri, inden der venter to nytårsbrag mod Sønderjyske - i Odense fredag 28. december og i Vojens dagen efter.