Nederlag i kvartfinalen: Svendborg Rabbits gik i stå og røg ud

Svendborg Rabbits' Peter Møller forsøger at komme mellem Randers Cimbrias Charlie Burgess og Casper Stage Jørgensen (7). Peter Møller er glad for, at han ikke spiller for Randers Cimbria, fortalte han efter kampen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Længe lignede det en sejr til Svendborg Rabbits i den afgørende kvartfinale, men kaninerne kollapsede i sidste periode med otte minutters scoringspause, og så gik Randers Cimbria videre til semifinalerne.

Basketball: Svendborg Rabbits kommer heller ikke i år til at spille om medaljer. Efter et ufatteligt kollaps i sidste periode af en højspændt femte og afgørende DM-kvartfinale tabte Svendborg Rabbits hjemme 73-79 til Randers Cimbria, som dermed er videre til semifinalerne mod Bakken Bears. En flok slukørede kaniner forlod arenaen efter at have haft en scoringspause på otte minutter i sidste periode. Ni minutter før tid førte Rabbits 61-58, men vi skulle helt hen til et minut før tid, før Rabbits igen fik scoret, da Mikkel Plannthin ramte en treer til 64-73. Svendborg Rabbits har dermed spillet sæsonens sidste kamp. Men trods nederlaget kunne en af Rabbits-spillerne finde noget at glæde sig over. - Hvor er jeg glad for, at jeg spiller for Svendborg Rabbits og ikke for Randers. Det er uprofessionelt, det de laver. Det, de lægger vægt på, er ikke de værdier, vi har, sagde Rabbits-forwarden Peter Møller. - De går mere op i at håne, uddybede Peter Møller. Men han erkendte, at Rabbits havde tabt kampen på gulvet i fjerde periode. - De ramte nogle store skud, det gjorde vi ikke, sagde Peter Møller, der var skuffet over den tidlige sommerferie. - Jeg havde regnet med at skulle spille om noget mere i denne sæson, sagde Peter Møller, der efter fire år i USA kom til Svendborg Rabbits inden denne sæson. Efter første halvleg var Rabbits i front 42-38. - Vi havde en god fornemmelse i pausen, og vi var også godt med i tredje quarter. Men vi fik et kollaps i fjerde quarter, sagde Peter Møller.

Svendborg Rabbits-Randers Cimbria 73-79 (42-38) Basketball, 5. DM-kvartfinale

Periodecifre: 25-20, 17-18, 17-17, 14-24.



Kampens gang: 25-20, 42-38, 59-55, 73-79.



Point Svendborg Rabbits: Mikkel Plannthin 19, Jeremiah Ingram 18, Derrick Wilson 15, Enouma Ebinum 8, Jacob Enevold 7, Sebastian Åris 3, Peter Møller 3.



Point Randers Cimbria: Charlie Burgess 17, Rasmus Bach 17, Devon Thomas 16, Chris Nielsen 11, Brantley Bynum 11, Casper Stage Jørgensen 4, Dee Franklin 3.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Mikkel Plannthin. Randers Cimbria: Charlie Burgess.



Dommere: Jonas Bille, Andrada Monika Csender og Jakob Cleemann Hors.



Tilskuere: Cirka 1000.



Bemærkninger: Randers Cimbria er videre til semifinalerne med 3-2 i kampe. Sæsonen er slut for Svendborg Rabbits.

Mikkel Plannthin blev i tirsdags far og for anden kamp i træk blev han topscorer og bedste spiller for Svendborg Rabbits. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fut i kaninhulen Jeremiah Ingram satte fut i kaninhulen ved at dunke to gange med få sekunders mellemrum. Først dunkede han med begge hænder bolden i kurven til 10-10, og 15 sekunder senere strøg den store amerikaner efter et steal ned gennem den tomme Randers-banehalvdel og smaskede med én hånd bolden gennem nettet til 12-10. Sebastoan Åris fulgte op med en bolderobring i næste Randers-angreb, og Åris driblede selv bolden op af banen og ramte en treer til 15-10, mens begejstringen steg i den godt fyldte kaninhule. Randers fik udlignet til 20-20, men Rabbits sluttede første periode eventyrligt af. Peter Møller scorede til 22-20 med et sekund igen. På Randers-indspillet stjal Rabbits bolden, og Enouma Ebinum ramte en treer, mens hornet lød for første periode. 25-20 efter de første 10 minutter. Rabbits dækkede godt op i forsvaret i de første minutter af anden periode. Derrick Wilson driblede gennem feltet og tog bolden til kurven to gange til 37-29. 215 cm høje Jacob Enevold fik udnyttet sin højdefordel til at putte bolden i kurven et par gange, men Randers blev ved med at hænge på. Cimbrerne var i første halvleg bedst til at hente de vigtige offensive rebounds, der gav ekstra chancer i angrebet. Med en treer fra Brantley Bynum sluttede Randers første halvleg af. Rabbits kom skidt i gang efter halvlegspausen med mistede bolde og for langsomme angreb, så der ikke blev afsluttet inden for de påkrævede 24 sekunder. Træner Lukas Varga tog en timeout allerede efter to minutters spil ved stillingen 42-44. Rabbits kom bagud 43-51, inden kaninerne fandt en rytme. Med Mikkel Plannthin og Jeremiah Ingram som hærførere kæmpede kaninerne sig foran 57-53 båret frem af det medlevende publikum.

Mens det stadig så godt ud: Svendborg Rabbits' Jeremiah Ingram, Sebastian Åris og assistenttræner Marco Cerini jubler. Foto: Katrine Becher Damkjær

Lang scoringspause Randers Cimbrias Brantley Bynum røg ud med sin femte fejl syv minutter før tid ved stillingen 61-58. Men Rabbits gik i stå og fik helt uhørt ikke scoret i otte minutter i træk. Chris Nielsen, Rasmus Bach og Devon Thomas scorede hver en treer i de følgende minutter og bragte Randes foran 72-61 med to minutter igen. Chris Nielsen røg ud med sin femte fejl et minut og 15 sekunder før tid ved stillingen 61-73. Mikkel Plannthin fik med to treere tændt et spinkelt Rabbits-håb med reducering til 67-75, men Randers-spillerne scorede på de fleste af de straffekast, de fik som følge af de fejl, Rabbits-spillerne lavede for at stoppe spillet. Dermed sluttede sæsonen for andet år i træk i kvartfinalerne for Svendborg Rabbits.

