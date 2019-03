Nederlag i All England stopper Boe og Mogensens parløb

Badmintonspillerne Carsten Mogensen og Mathias Boe måtte torsdag aften sande, at de har spillet deres sidste kamp i herredouble sammen.

Det stod klart, da det danske par tabte i anden runde i All England til et japansk par.

De tredjeseedede japanere Takeshi Kamura og Keigo Sonoda besejrede danskerne 21-14, 21-16, og dermed er badmintonfesten sammen slut for 35-årige Carsten Mogensen og 38-årige Mathias Boe.

De to holdt liv i deres doublesamarbejde på badmintonbanen med sejr i første runde over et sydkoreansk par, men da den traditionsrige turnering i Birmingham er de to danske spilleres sidste sammen, så er et langt parløb altså forbi nu.

Begge spillere træder i fremtiden hver især ind i nye doublekonstellationer.

Carsten Mogensen og Mathias Boe er den mest succesrige danske herredoublekonstellation i nyere tid.

Parret vandt fra 2009 til 2017 hele 16 Super Series-titler - blandt andet All England i 2011 og 2015.

I fjor nåede de to også finalen ved All England, men tabte.

Derudover er det blevet til OL-sølv (2012), VM-sølv (2013), VM-bronze (2014), EM-guld (2012 og 2017) og guld ved European Games (2015) for at nævne de største resultater.

Mens parret var til herre-EM for landshold i 2016, faldt Carsten Mogensen om med en hjerneblødning, som gav en lang pause.

Senere nåede de verdenstoppen igen, men det seneste år har det knebet med at levere tidligere tiders resultater.

Det japanske par tog da også ganske overlegent første sæt med 21-14, og heller ikke i andet sæt kunne danskerne helt følge med.

Bagud 14-17 var sættet dog åbent, men japanerne formåede at presse Boe og Mogensen i et højt tempo, og en japansk netruller sørgede for 21-16 og dermed et punktum for Boe og Mogensens lange karriere sammen, mens japanerne blev klar til kvartfinalen.

Den danske herredouble i badminton med Kim Astrup og Anders Skaarup er også ude af All England.

Det skete, efter at det femteseedede danske par tidligere torsdag tabte med 19-21, 16-21 til det malaysiske par Aaron Chia og Wooi Yik Soh.