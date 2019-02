Nederlag: Odense Bulldogs blev knækket i Herlev

Tre mål i sidste del af anden periode knækkede Odense Bulldogs i play-in-kampen i Herlev, og Bulldogs er nu pisket til at vinde hjemme på fredag - ellers er sæsonen slut for det fynske hold.

Efter et kvarters spil fik Bulldogs chancen i powerplay, da Brett Thompson måtte afsone to minutter for interference.

Henry Hardarson fik en udvisning for en tripping allerede i det andet minut, men Bulldogs holdt Herlevs normalt giftige powerplay fra at komme på skudhold.

Herlev Eagles vandt tirsdag aften 4-1 hjemme i den første kamp i play-in-serien om den sidste kvartfinaleplads. På forhånd førte Herlev i kraft af en bedre placering i grundspillet 1-0 i kampe, så nu står der 2-0 i serien, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre. Altså skal Bulldogs vinde tre kampe i træk for at gå videre, mens Herlev blot skal vinde én kamp mere.

Ishockey: Odense Bulldogs er tvunget til at vinde på fredag hjemme mod Herlev, hvis de fynske hunde vil fortsætte med at spille ishockey i denne sæson.

Tre hurtige mål

Vi måtte vente til midt i anden periode, før vi fik kampens første mål. Remy Giftopoulos scorede i det 31. minut til 1-0 for Herlev, kort efter at hjemmeholdet var blevet fuldtallig efter en udvisning til Max Vilstrup Olesen. I starten af anden periode overlevede Bulldogs en udvisning til Mike Daugulis.

De 732 tilskuere i skøjtehallen i Herlev fik endnu mere at juble over fire minutter senere, da den farlige førstekæde slog til med en scoring af Brett Thompson assisteret af ligatopscoer Jesper Thörnberg.

To minutter senere blev det 3-0, da Luis Blak Olsen assisteret af Niklas Tikkinen fik pucken forbi Teemu Seppänen i Bulldogs-målet.

Som afslutning på anden periode fik Herlevs Emil Møller Rasmussen en udvisning for en cross-checking.

Det betød powerplay til Bulldogs fra tredje periodes start, og det udnyttede Mike Daugulis til at reducere til 3-1 assisteret af Martin Larsen og Søren Nielsen.

Bulldogs-kaptajn Martin Larsen fik halvandet minut efter scoringen en udvisning for en tripping, og netop som han kom på isen igen efter to minutter i straffeboksen, røg Mike Daugulis ud i to plus ti minutter for en boarding.

Minuttet efter måtte Bulldogs' Henry Hardarson forlade kampen efter en game misconduct, mens Herlevs William Quist fik to minutter for roughing.

Ni minutter før tid scorede Oliver Reuter til 4-1. William Quist fik en udvisning seks minutter før tid, men det fynske powerplay førte ikke til mål.

I sidste sæson mødtes de to hold også i play-in-serien om en kvartfinaleplads, og her var det Bulldogs, der på forhånd førte 1-0 i kampe. Men Herlev gjorde rent bord i serien ved at vinde tre kampe og gik videre med 3-1 i kampe.

De to hold mødes igen på fredag klokken 19.30 i Odense, hvor der er gratis adgang.