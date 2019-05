Navne fra Windelsvej

Lasse Plato fra Marienlyst skulle vidst en tur omkring skadestuen med sit håndled. Det så ikke så godt ud efter en situation sidste i første halvleg.

Eks-trænerne Carsten Hemmingsen og René Hansen var tilskuere. Sidstnævnte har endda trænet begge de hold, der var i ilden i aftes, mens Carsten Hemmingsen jo afbrød samarbejdet med Marienlyst tidligere på sæsonen.

Mission overlevelse, står der i Marienlysts kampprogram, men den mission er vist indstillet for et stykke tid siden, men indsatsen i aftes var lovende for fremtiden.

"Marienlyst står klar i kulissen", som det blev sagt, da de hvidklædte var på vej ind på banen på en aften, hvor der var godt med tilskuere. Måske var de fleste i virkeligheden fra TPI.

Anders Fønss forlod Marienlyst-centeret i den sikre overbevisning, at hele holdet skulle i byen. Måske på Vognhjulet - måske ikke.