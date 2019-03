Navne fra Riwal Readynez Cycling Team - med Dennis Ritter, Tour-veteran og Michael Blaudzun

Pressemødet blev holdt på restaurant Alfred & Kamilla efter en kort introduktion hos reklamebureauet Fingerspitz i Sverigesgade, og smart nok var der kun 100 meters gåsegang hen til restauranten med de flotte og mægtige lokaler, og restauratør Brian Matzen gav en engageret introduktion til stedets fortræffeligheder.

Konferencier var igen tv-kommentatoren Dennis Ritter, der flere gange har haft rollen og ikke kunne dy sig for at låne fra en vis lokal helt ved navn H. C. Andersen: "Jeg ved godt, at det kan lyde som en floskel, men for mig minder processen med dette hold meget om den grimme ælling, der ender med at blive en respekteret stolt svane".

Blandt de fremmødte pressefolk sås dansk cykeljournalistiks nestor Mogens Jacobsen, der i flere årtier for Dagbladet Politiken har dækket Tour de France og stadig kan dække et cykelløb i detaljer fra en position i presserummet, inden der kort før feltets ankomst rykkes rutineret mod målstregen - til brug for de nødvendige interviews.

Den kendte ejendomsmægler Poul Jensen fra Home sås i netværket og havde skiftet sport. Poul Jensen har en fortid som midtbanetrumf i B1913 med særligt blik for dræbende stikninger, dengang klubben sidst var i Superligaen omkring 1990, og siden blev Poul Jensen formand for nu hedengangne FC Fyn. Torsdag aften plejede mægleren det markante netværk, som Rival Readynez Cycling Team efterhånden har bygget op.

Anna Aagaard, administrerende direktør for reklamebureauet Fingerspitz og en anden ejer Michael Greve bød velkommen i bureauets nye lokaler, der ligger i DOK 5000 i Sverigesgade. Anna Aagaard kunne afsløre, at hun behændigt havde nappet den plads, hvorfra der er udsigt mod havnen.

Jakob Udesen, tidligere målfarlig angriber i Marienlyst med spidskompetence i at dække bolden af med alle mulige midler, er nu marketingchef og kommerciel manager for Riwal og var svær at få mikrofonen fra, da han fik lov til at fortælle om sponsoratets og medejerskabets branding-værdier. Kollegaen Frank Højgaard fra cykelholdets medejer Readynez, der arbejder med IT-kurser, fortalte på samme vis om fortræffelighederne på vejen mod at blive et kendt brand.