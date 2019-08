Motorkøreren Tom Kristensens far scorede Hobros enlige mål i pokalkampen i 1961 mod B1909 og målmanden Svend Aage Rask. To år tidligere var nierne blevet dansk mester for første gang, og her står Rask med DM-pokalen. Efter den aktive karriere blev Rask i en lang periode målmandstræner i OB og trænede blandt andre Lars Høgh. Foto: Aage Sørensen/Ritzau Scanpix