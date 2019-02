Navne fra Casa Arena

Jesper Hansen, sportsdirektør for OB, brugte mange minutter ude på græstæppet på Casa Arena før kampen og diskuterede sammen med OB's team manager Steffen Nielsens banens beskaffenhed. Den så blød ud set fra presserummet, hvor der i første omgang blev serveret æbler og bananer inden hovedretten med varme pølser ankom.

AC Horsens er legendarisk ikke mindst på holdleder-siden. Bjerne - og ikke Bjarne - Nielsen og sønnen Glenn Nielsen har været på tjansen i årevis. Tredje hjul på giggen nu er Mai Milo, der er kæreste med Glenn Nielsen, så det hele bliver i familien.

Mathias Nielsen var syg. Derfor måtte Thomas Kortegaard varetage stopperpladsen hos hjemmeholdet og det har han sikkert prøvet før, når nu har han har spillet 311 kampe for "Den gule Fare".

Michael Larsen er behandler og massør for AC Horsens og ham har Bo Henriksen haft et fint samarbejde med siden OKS-tiden på Østerbæksvej i Odense.

Carsten Dethlefsen fra OB ligger stadig nummer to på listen over spillere med flest udvisninger i Superligaens historie. Den store mand er blevet vist ud seks gange i 152 kampe. Listen toppes af FCK'eren Thomas Rytter, der fik rødt kort i syv kampe - men i 273 kampe.

AC Horsens' maskot er en usædvanlig fredelig tiger, der hedder ACHibald. Det er ikke kun et genialt navn og men også mageløst udtænkt.

Det behagede på ingen måde OB's bestyrelsesformand Niels Thorborg at se Horsens-træner Bo Henriksen klappe begejstret, da OB-backen Ryan Johnson Laursen missede en nem tæmning på det ujævne græs i den ene side, så bolden røg ud over sidelinjen. Bo Henriksen må have ment, at andres ulykke ikke er at foragte.