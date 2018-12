Napoli ville stoppe topkamp efter racistiske tilråb

En Napoli-spiller blev udsat for racisme i opgør mod Inter, og holdet forsøgte at få stoppet kampen tre gange.

På en sen scoring af Lautaro Martinez vandt Inter onsdagens topkamp mod Napoli i Serie A, men det er noget ganske andet, som har stjålet overskrifterne efter kampen.

Ifølge Napoli-lejren blev klubbens senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly udsat for racistiske tilråb gennem hele kampen, indtil han fik rødt kort ti minutter før tid.

En gruppe Inter-fans skulle angiveligt have råbt abelyde efter Koulibaly.

- Vi bad tre gange om, at kampen blev suspenderet, siger Napoli-træner Carlo Ancelotti ifølge AFP.

Tre gange gjorde stadionspeakeren det også klart, at den slags tilråb ikke var tilladt, men ifølge Ancelotti stoppede det aldrig.

- Spilleren var irritabel, han var ikke i en god tilstand. Normalt er han en rolig og meget professionel spiller, men der var de her tilråb gennem hele kampen, forklarer træneren.

- Det lyder som en undskyldning, men spilleren var ophidset og irritabel. Det er ikke godt, hverken for os eller for italiensk fodbold.

Trods vreden på Napoli-bænken over tilråbene blev kampen spillet til ende, da dommeren ikke stoppede kampen. Men i en lignende situation er det ikke sikkert, at kampen varer i 90 minutter, siger Ancelotti.

- Løsningen findes. Man skal stoppe kampen. Man skal bare vide efter hvor mange advarsler (via stadionspeakeren, red.). Og hvis vi ikke ved det, så kan vi være nødt til selv at stoppe med at spille næste gang, lyder det fra Napoli-træneren.

Koulibaly undskyldte efterfølgende på Twitter for sit røde kort, men han slog samtidig fast, at han var stolt af sin hudfarve.