Der er gode nyheder for David Ospina.

Napoli-keeperen er mandag i bedring oven på et uhyggeligt kollaps i søndagens 4-2-sejr mod Udinese i Serie A. Det siger hans far, Hernan Ospina.

Ospina faldt om i eget felt fem minutter før pausen, efter at han i begyndelsen af opgøret var stødt sammen med Udineses Ignacio Pussetto.

Den 30-årige spiller fik bandage om hovedet og spillede i første omgang videre, før han så på uhyggelig vis gik omkuld på banen.

Med det samme blev han bragt til et nærliggende hospital, og nu er der gode nyheder ifølge David Ospinas far, Hernan.

- Jeg har ikke haft mulighed for at tale med min søn endnu, for han er stadig under observation.

- Men jeg ved, at han har det godt, for min kone er der. Han er blevet CT-skannet og har gennemgået en række undersøgelser, siger Hernan Ospina til Radio CRC.

Ifølge faderen vil Napolis målmand være ude i omkring to uger.

Mandag var Napoli-træner Carlo Ancelotti et smut forbi hospitalet. Det forventes, at Ospina bliver udskrevet senere mandag.

Napoli meddelte søndag aften, at Ospina kollaps skyldtes, at målmandens blodtryk faldt pludselig.

Den italienske storklub har igangsat en undersøgelse af lægernes beslutning om at lade Ospina spille videre på trods af hovedskaden.

Ospina er i Napoli på en lejeaftale fra Arsenal frem til sommer.

Napoli har en købsoption på den rutinerede målmand, der har 94 landskampe på cv'et.