Napoli giver anfører Hamsik mulighed for Kina-eventyr

Napolis anfører Marek Hamsík vil gerne til Kina, og nu er den italienske klub klar til at lade ham gå.

Det siger træner Carlo Ancelotti og bekræfter, at forhandlingerne er begyndt.

- Der er forhandlinger i gang. Vi skal evaluere dem sammen med spilleren, siger Ancelotti til Sky Sport Italia.

Det er den kinesiske klub Dalian Yifang fra Chinese Super League, der viser interesse for den slovakiske fodboldspiller, der har spillet 11 år i Napoli.

Også de kinesiske klubber Guangzhou Evergrande, der har den tidligere Napoli-spiller Fabio Cannavaro som træner, og Hebei China Fortune har vist interesse for Hamsik.

- Napoli har meget respekt for Hamsik, da han har skrevet historie for klubben, men hvis han vil have nye oplevelser, har vi lyst til at gøre ham glad, siger Ancelotti.

Den 31-årige midtbanespiller kom til Napoli i 2007 og har spillet over 500 kampe for klubben.

Sidste år overtog han rekorden fra klublegende Diego Maradona som den mest scorende i Napoli med 121 mål.

Hamsik har siden 2007 spillet 111 landskampe for det slovakiske landshold.

