Nantes siger farvel til Emiliano Sala efter ligfund

Klædt i sort fra top til tå og med "Sala" på ryggen gik spillerne fra fodboldklubben Nantes søndag på banen.

Anledningen var at hylde deres tidligere holdkammerat en sidste gang i forbindelse med en kamp mod Nimes i den franske liga.

Argentinske Emiliano Sala styrtede ned med et fly, da han 21. januar var på vej fra Nantes til Cardiff.

Få dage forinden havde han skrevet under på en kontrakt med Premier League-klubben Cardiff, og Sala var taget tilbage til Frankrig for at sige farvel til sine holdkammerater i Nantes.

Men Sala nåede aldrig frem til Cardiff. Efter flere ugers eftersøgning fandt man tidligere på ugen et lig i det nedstyrtede fly på bunden af Den Engelske Kanal. Torsdag stod det klart, at det var Emiliano Sala.

Søndag sagde Nantes så farvel til argentineren.

Tilskuerne sang Salas navn, inden de brød ud i en minutlang klapsalve.

Spillerne - opstillet langs midtercirklens kant - hyldede også angriberen med klapsalver, inden kampen blev fløjtet i gang.

Alle 48 mål, Sala nåede at score for Nantes, blev ligeledes vist på storskærme, og et banner med et billede af argentineren blev spredt ud på banen.

Sala, der blev 28 år, spillede i trøje nummer ni i Nantes. Det blev han den sidste, der gjorde, efter at den franske fodboldklub har pensioneret argentinerens nummer til ære for ham.

Tallet ni kom også i fokus under søndagens kamp mod Nimes. Dommer Clément Turpin stoppede således opgøret efter ni minutter, hvorefter tilskuerne igen sang Salas navn og hyldede ham med en klapsalve.

Nantes tabte kampen til Nimes med 2-4 efter at have været foran med 2-0 ved pausen.