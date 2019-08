Næstved skubber Vendsyssel længere ned i suppedasen

Vendsyssel FF fortsætter nedturen i 1. division. Lørdag endte det med et nederlag på 0-3 ude til Næstved.

Næstved fik en yderst ringe start på denne sæson med tre nederlag i de tre første kampe i 1. division.

Undervejs stoppede Per V. Hansen som cheftræner og blev erstattet med spanske Fernando De Argila. Det skete allerede efter de to første nederlag.

Lørdag vandt Næstved for anden gang i træk, da det blev til en 3-0-sejr hjemme over Vendsyssel FF, og sjællænderne begynder nu langsomt at kravle op i tabellen.

Næstved-angriberen Rafaelson scorede til 1-0 med en flad inderside efter kun fire minutter, da Kristoffer Munksgaard løb fra udeholdets Alexander Juel Andersen og nemt kunne assistere.

Stefan Vico øgede til 2-0 for Næstved på et langskud senere i første halvleg, mens en velspillende Ahmed Hassan cementerede sejren et kvarter inde i anden halvleg.

Næstveds Kristoffer Munksgaard var ikke specielt imponeret over superliganedrykkerne fra Vendsyssel efter kampen.

- De kom ikke med særligt meget hverken defensivt eller offensivt. Og vi kunne have scoret endnu flere mål. Vi er inde i en fin stime, og vi skal holde fokus, siger Munksgaard til TV3 Sport.

Med sejren har Næstved nu syv point efter seks kampe og er placeret på en sjetteplads.

Modsatte vej er det gået for Vendsyssel, der rykkede ned fra Superligaen i sidste sæson. Nordjyderne har med nederlaget tabt hele fem kampe i træk.

Sæsonen blev ellers indledt med en sejr ude over Fredericia, men siden har mandskabet tabt til Fremad Amager, Vejle, FC Roskilde, Skive og nu Næstved.

Næstved-træner Johnny Mølby var dybt skuffet efter holdets femte nederlag i træk.

- Det var en vanvittigt skuffende præstation, som vi leverede. Jeg så ikke den vilje til at ofre sig for klubben. Vi blev overløbet ved alle tre mål.

- Man er altid presset som træner, når man ikke vinder kampe. Og jeg har også et ansvar som træner. Sådan er det, siger Johnny Mølby til TV3 Sport.

Vendsyssel er placeret på sidstepladsen med blot tre point efter seks kampe.