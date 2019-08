Fodboldklubben Næstved har valgt at fyre træner Per V. Hansen efter blot to kampe i 1. division.

Efter to nederlag i to kampe i 1. division var tålmodigheden med træner Per V. Hansen allerede opbrugt i Næstved Boldklub.

Mandag oplyser Næstved i en pressemeddelelse, at Per V. Hansen er fyret. Han blev ansat som træner i fodboldklubben i starten af juli, så han nåede kun at styre klubben i lidt over en måned.

Næstved tabte søndag med 0-2 hjemme til Kolding IF, og i første spillerunde blev det til et nederlag på 1-3 ude til Skive.

Per V. Hansen nåede heller ikke i træningskampene op til sæsonstart at hente en eneste sejr, da det blev til uafgjorte kampe mod B93 og AB, mens Næstved tabte til tyske Todesfelde.

Næstved, som i den seneste sæson længe kæmpede med i toppen af 1. division og dermed var i spil til oprykning til Superligaen, er lige nu placeret på sidstepladsen i 1. division uden point.