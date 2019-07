Næsbys talentchef stopper

Henrik Lehm forlader Næsby Boldklub til fordel for et job i HB Køge, hvor han skal stå for arbejdet med talentudvikling i flere lande.

Fodbold: Næsby Boldklub er på jagt efter en ny talentchef. Efter et år på posten har Henrik Lehm opsagt sin stilling. Han skal i stedet stå for talentarbejdet i 1. divisionsklubben HB Køge, der i ugens løb har fået en millioninvestering fra det amerikanske sportsbrand Capelli Sport, der har et stort internationalt netværk af klubber og fodboldakademier på flere kontinenter. Der bliver satset kraftigt på talentarbejdet i den sjællandske klub.

- Vi er kede af, at Henrik har valgt at forlade os, men vi kan ikke konkurrere med det tilbud, han har fået, siger Poul Jørgensen, formand for Næsby Boldklub.

Næsby Boldklub, der for et par uger siden rykkede op i 2. division, er Fyns næstbedste til at udvikle talenter. I den seneste opgørelse fra DBU er Næsby nummer 17 i Danmark til talentudvikling, og klubben har licens til hold i både U19- og U17-divisionen.

- Henrik Lehm har været et energibundt i forhold til vores opbygning til den nye version af licenssystemet, hvor han har arbejdet som en hest, siger Poul Jørgensen.

Næsby Boldklub er nu på udkig efter en afløser.

- Vi skal finde en ny head of coaching, som skal stå for uddannelse af alle vores trænere. Desuden skal vi have fundet en ny U19-træner, som også skal coache og sparre med U17-og U15-trænerne, siger Poul Jørgensen.

- Vi er ved at sondere terrænet, og der er allerede flere, der har henvendt sig. Vi vil gå i gang med at udarbejde en stillingsbeskrivelse, som vi vil lægge ud de relevante steder, siger Poul Jørgensen.