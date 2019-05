Næsbys kvinder skal bruge fire point mere

En sejr og en uafgjort i de sidste tre kampe vil være nok for Næsby Boldklub til at rykke op i kvindernes liga. Odense Q har brug for tre sejre, som måske ikke engang er nok.

Fodbold: Næsby Boldklub står på tærsklen til at kunne rykke op i kvindernes bedste række for første gang nogensinde. Næsby fører Kvalifikationsligaen, og fire point mere i de sidste tre kampe vil være nok til at sikre minimum en andenplads. De to øverste hold rykker op i ligaen.

Næsby har 16 point foran Farum med 13, B93 med 11 og Odense Q med 10 point. Men da Farum og B93 mødes i næstsidste runde, kan begge hold ikke nå op på 20 point. Derfor vil 20 point med sikkerhed være nok til at rykke op.

Som træner Helge Thomsen flere gange har påpeget, så har Næsby et svært slutprogram med to udekampe mod B93 lørdag 1. juni og Farum 15. juni. Indimellem er der 9. juni en hjemmekamp mod Vildbjerg, som ligner den kamp, hvor Næsby skal hente de tre point. Og så skal de blå satse på at stjæle et point hos B93 eller Farum.

I april spillede Næsby 1-1 hjemme mod B93, der i efteråret spillede i ligaen ligesom Odense Q.

Men Odense Q er efter onsdagens nederlag på 1-2 hjemme til Farum under pres. Odense Q skal vinde de tre sidste kampe ude mod Vildbjerg lørdag 1. juni, ude mod AaB 9. juni og hjemme mod B93 15. juni. Tre sejre til Odense Q vil bringe holdet op på 19 point, men det er ikke engang sikkert, at det er nok til at få en af de to øverste pladser. Hvis Farum vinder de tre sidste kampe - eller får to sejre og en uafgjort - vil Farum komme op på 22 - eller 20 point - og hvis Næsby henter fire point mod eksempelvis B93 og Vildbjerg, vil Næsby have 20 point.

Lørdagens udekampe for de fynske hold spilles således: Klokken 12.30 B93-Næsby og klokken 13.00 Vildbjerg-Odense Q.