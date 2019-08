Næsby trak korteste strå i fysisk kamp

Cheftræneren for Næsby ærgrer sig over, at fynboerne ikke gik helhjertet ind i tacklingerne i Sønderjylland.

FODBOLD: Næsby skulle lørdag forsøge at revanchere sæsonpremierens 3-0 nederlag mod Aarhus Fremad i sidste weekend.

Lørdagens modstander i 2. Division var FC Sydvest 05, som er kendt og berygtet for en stram organisatorisk disciplin og helhjertet fight.

Disse forhold var cheftræner hos Næsby Kristoffer Johannsen bekendt med inden kampen, og fynboerne kom da også godt fra land i Sønderjylland.

Næsbys Pelle Weber kunne således efter blot tre minutter bringe fynboerne foran 1-0.

Desværre for Næsby vendte kampen på en lille halv time og efter 30 minutter spillet stod der 2-1 til Sydvest.

I halvlegen fik Næsby bedre styr på spillet, og i det 75. min kunne Martin Lund udligne til 2-2.

Udsigten til at åbne pointkontoen i 2. division forsvandt dog fem minutter før tid, da hjemmeholdets William Møller kunne score til slutresultatet 3-2.

Efter kampen var Næsby-chef irriteret over de småfejl, som ifølge ham kostede point i Sønderjylland.

- Vi taber i dag på, at vi ikke kommer fuldt ind i duellerne og fifty-fifty boldene. Det var som om, vi lige trak os i stedet for at sætte os igennem, når bolden dansede mellem to spillere, mener Kristoffer Johannsen.

Ifølge Næsby-træneren var mandskabet bekendt med, at en hård kamp kunne blive en realitet i Sønderjylland.

- Vi kender jo godt Sydvest og deres måde at spille på. Vi vidste godt, at det kunne blive en hård kamp. Vi manglede bare det sidste i duellerne, siger Kristoffer Johannsen.

Næsby næste mulighed for at få de første point på kontoen i 2. division er næste weekend.

Her kommer Vejgaard på besøg lørdag 17. august klokken 14.00 i Næsby.