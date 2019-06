Næsby tæt på historisk oprykning

Efter en klar hjemmesejr over Vildbjerg kan Næsby sikre sig oprykning til ligaen i sidste runde med et point ude mod Farum, som også vil rykke op med uafgjort. Men både Næsbys træner og topscorer afviser, at man kan spille på uafgjort.

Fodbold: - I må godt se glade ud. I har jo vundet, for pokker. Ordene fra træner Helge Thomsen fik smilene frem på læberne hos de blåklædte Næsby-spillere, der sad i rundkreds på græsset og evaluerede kampen mod Vildbjerg. Næsby vandt kampen 3-1, men efter en strålende første halvleg, hvor Næsby var foran 3-0, blev det en rodet forestilling efter pausen, hvor Vildbjergs Julie Fonager Lind fik reduceret til 3-1, og 10 minutter før tid havde de vestjyske gæster såmænd også et skud på stolpen. Trods den lidt lunkne afslutning på kampen kunne Næsby-spillerne glæde sig over, at de nu er tæt på en historisk oprykning til ligaen. Næsby Boldklub har aldrig før spillet i den bedste række, men nu kan holdet selv afgøre det. Farum og Næsby topper rækken, begge med 19 point, og ved at spille uafgjort med hinanden i sidste runde på lørdag i Farum kan de to stige ombord i toget med de to oprykningspladser og efterlade Odense Q tilbage på perronen. Odense Q har 16 point og skal derfor slå B93 i den sidste kamp i Odense for at kunne nå en oprykningsplads. Men det kræver, at der kommer en vinder i kampen i Farum. - Vi er nu i den situation, vi havde drømt om inden sæsonstart. Vi kan selv afgøre det i sidste runde, siger træner Helge Thomsen. Han afviser, at Farum og Næsby kan trille en stille og rolig 0-0-kamp hjem, selv om det vil gavne begge klubber. - Det kan man ikke spille på, siger Helge Thomsen. Selv hvis Næsby skulle tabe i Farum, kan det være, at de blå fra Stærehusvej alligevel rykker op. For hvis Odense Q ikke slår B93, vil Farum og Næsby begge rykke op uanset resultatet af deres kamp i sidste runde, hvor alle kampe naturligvis spilles samtidig med kampstart klokken 15.00.

Næsby-Vildbjerg 3-1 (3-0) Kvalifikationsligaen, kvinderMål: 1-0 Lærke Bruun (15) hamrer bolden op i hjørnet, 2-0 Majbritt Henningsen (16) scorer, da Vildbjerg-målmanden ikke får sparket væk, 3-0 Louise Larsen (29) følger op efter parering af målmanden, 3-1 Julie Fonager Lind (71) sparker bolden ind foran mål efter kontraangreb.



Advarsler: Mette Wengel, Næsby (63), Andrea Hauge, Vildbjerg (76).



Holdopstilling Næsby: Mie Moltrup - Cecilie Dollerup Skov, Michelle Kjærhus, Louise Brix (86. Camilla Hansen), Michella Østergaard - Julie Dollerup Skov, Louise Larsen, Mette Wengel, Line Munk (70. Agnes Klingenberg), Majbritt Henningsen - Lærke Bruun.



Bedste spiller: Lærke Bruun, Næsby.



Dommer: Mikael Jensen.



Tilskuere: 90.



Næste kamp: Lørdag 15. juni kl. 15.00: Farum-Næsby.

- Kan ikke spille på uafgjort Næsbys topscorer og kampens bedste spiller, den 27-årige angriber Lærke Bruun, der scorede til 1-0, ser frem til en spændende kamp i sidste runde. - Man kan ikke gå ud og spille på uafgjort. Det bliver en svær kamp mod Farum, der lige har vundet over B93, siger Lærke Bruun. Næsby rejste sig efter to nederlag i træk og var klart det bedste hold før pausen, hvor hjemmeholdet udnyttede medvinden til at score tre mål inden for den første halve time sat ind af Lærke Bruun, Majbritt Henningsen og Louise Larsen. - Vi spillede en fin første halvleg, hvor vi fik sat dem godt under pres. Vi har kun spillet én dårlig kamp i år, det var nederlaget mod Odense Q, opsummerer Helge Thomsen.

Tid til andre ting Lærke Bruun er en af de mange spillere, der er skiftet fra Odense Q til Næsby, hvor spillerne ikke træner så meget som i Odense Q. - Jeg skiftede for at få mere tid til andre ting. Jeg er i gang med at skrive bachelor, siger Lærke Bruun, der læser idræt på universitetet. - Der er fine forhold i Næsby, hvor der er god opbakning til det hele, siger den 27-årige angriber, der har scoret fire af Næsbys 13 mål i foråret. Hun er klar til at spille for Næsby i ligaen mod de store klubber som Brøndby og Fortuna Hjørring, hvis det lykkes at rykke op om en uge. - Hvis vi rykker op, må vi tage udfordringen op og kæmpe, siger Lærke Bruun. Men først gælder det den afgørende dyst i Farum, hvor glæden kan få frit løb - endda hos begge hold, hvis de scorer lige mange mål.

