Næsby-sejrsmål i sidste minut

Fodbold, 1. division, pulje 1, kvinder, Næsby-Damsø 2-1 (1-1)

Næsby spiller stadig en god gang fodbold, men igen kniber det med effektiviteten foran mål. Og de trofaste tilskuere måtte væbne sig med tålmodighed helt hen til det sidste minut, inden Nanna Rosengren kunne cementere sejren med for forløsende mål til 2-1. Ved den halve time havde Lærke Bille Bruun bragt Næsby på 1-0, men inden armene var kommet ned, så havde Damsøs Signe Hansen udlignet.

Det var dog fuldt fortjent at de tre point blev her på Fyn. Vi havde vel 80-20 i boldbesiddelse og de fleste chancer, men ok, der var ikke mange helt store af slagsen. Alligevel følte vi det meste af vejen, at vi havde styr på begivenhederne, også selvom Damsø pakkede sig solidt, sagde hjemmeholdets træner Helge Thomsen.

Med sejren lagde Næsby sig i midtergruppen, men fortsætter det gode spil, så kommer der bestemt flere point på kontoen. (Wta)