Næsby manglede skarpheden

Med en mand mere på banen i hele anden halvleg satte Næsby sig naturligt nok på spillet og lagde til tider et tungt pres, som gav et hav af hjørnespark.

Aarhus Fremad havde sit hyr med de hurtige Næsby-angribere Mads Hansen og Kasper Høst, der flere gange blev bremset med ulovlige midler. Det gav de humlebi-stribede tre gule kort i første halvleg, og to af dem var til samme spiller, Søren Gustav Bugge Jepsen, som dermed måtte forlade banen med et rødt kort to minutter før pausen.

- Vi laver store fejl ved de to første mål. Ved det første mål prøver vi at trække en offside, og ved det andet mål taber vi en duel, hvor bolden bare skulle losses ad helvede til, konstaterede Kristoffer Johannsen.

- Det er historien om 2. division. Her bliver man straffet for de fejl, man begår. Det blev man ikke altid i Danmarksserien, sagde Næsby-træner Kristoffer Johannsen efter den tabte premierekamp, som Aarhus Fremad vandt 3-0.

Fodbold: Næsby Boldklub fik ikke den tilbagevenden til 2. division, som de blå fugle fra Stærehusvej havde håbet på. I sidste sæson kværnede Næsby modstanderne i Danmarksserien og sikrede sig oprykningen efter et års fravær fra divisionsfodbold, men i lørdagens varme premierekamp hjemme mod Aarhus Fremad måtte fynboerne betale prisen for de fejl, de begik.

2. division, pulje 2 Mål: 0-1 Emil Hauge Mortensen (3) smutter igennem Næsbys kiksede offside-fælde og scorer let. 0-2 Christian Nissen (30) får liggende sendt bolden forbi et tøvende Næsby-forsvar. 0-3 Malthe Dahl Overgaard (89) afdribler målmand Jeppe Kirk efter en fejlaflevering af Kristian Petersen. Udvisning: Søren Gustav Bugge Jepsen, Aarhus Fremad (43) - efter sit andet gule kort. Advarsler: Søren Gustav Bugge Jepsen, Aarhus Fremad (18), Mike Vestergaard, Aarhus Fremad (26), Kristoffer Gaarde, Næsby (82), Christian Nissen, Aarhus Fremad (88). Næsbys hold: Jeppe Kirk - Mikkel Ellegaard (80. Gustav Pletscher), Kasper Dreyer, Chris Hermansen - Nicolai Skøtt (59. Jens Riis), Kristian Petersen, Anders Nielsen (76. Kristoffer Gaarde), Martin Lund, Lasse Plato - Kasper Høst, Mads Augustinus Hansen. Bedste spillere: Næsby: Martin Lund. Aarhus Fremad: Christian Nissen. Dommer: Paw Johansen. Tilskuere: 384. Næste kamp: Lørdag 10. august kl. 14.00: FC Sydvest 05 Tønder-Næsby.

Kunne ikke score

En af de største muligheder havde Mads Hansen 10 minutter efter pausen, da han var tæt på at nå frem til bolden foran mål.

Men Aarhus Fremad, der i sidste sæson spillede med i oprykningsspillet i 2. division, var godt organiseret og lod sig ikke overliste af Næsby-spillernes boldflytteri.

Symptomatisk for kampen scorede indskiftede Malthe Dahl Overgaard til 3-0 i det næstsidste minut efter endnu en fejl af hjemmeholdet, da Kristian Petersen sendte en aflevering ned ad linjen til en Aarhus Fremad-spiller, der igangsatte det kontraangreb, der førte til målet.

I overtiden kunne Næsby heller ikke score på to store muligheder. Kasper Høst sendte bolden over mål på et frispark lige uden for feltet, begået mod Martin Lund, og kort efter sendte Lasse Plato et skud på underkanten af overliggeren.

- Vi dikterede spillet i store dele af kampen, men vi manglede slutproduktet. Vi er på ingen måde tilfredse med resultatet, men boldmæssigt var vi godt med, opsummerede Kristoffer Johannsen efter nederlaget, der var premiererundens største og dermed sendte Næsby ned på sidstepladsen efter lørdagens kampe.