Fodbold: Thors hammer ramte Næsby-kvinderne, der på en dramatisk sidste spilledag missede oprykningen til den bedste række, hvor Næsby aldrig har været. Et point i sidste runde i udekampen mod Farum ville være nok til at sende både Farum og Næsby op på bekostning af Odense Q, og sådan så det også ud til at gå, da der var fløjtet af hos Odense Q, der vandt 5-3 over B93.

På grund af torden og uvejr over Nordsjælland blev kampen mellem Farum og Næsby udsat i fem kvarter.

- Der var overvejelser om at flytte kampen til Ballerup, men vi spillede kampen på Farums anlæg, og det var fine forhold med tørvejr, da først uvejret var drevet forbi. Vi spillede en fornuftig første halvleg, hvor vi spillede godt med. Farum var først på bolden og havde tilløb til enkelte muligheder, men der stod 0-0 ved pausen, siger Næsbys træner, Helge Thomsen.

Med det uafgjorte resultat ville begge hold rykke op, og da der var fløjtet af i Odense Q's kamp vidste begge hold, at et nederlag ville blive fatalt.

- Men ingen af holdene gik ud for at spille på uafgjort. Farum gav den fuldt gas, og de kom foran 10 minutter efter pausen. Vi forsøgte at presse lidt mere, men de fangede os i en kontra og scorede til 2-0 med 20 minutter igen, fortæller Helge Thomsen om hjemmeholdets mål sat ind af Camilla Kur og Tiffany Weimer.

Næsby fik reduceret til 2-1 på et mål af topscorer Lærke Bruun med små 10 minutter igen.

- Vi fik nogle halve chancer til sidst, men Farum spillede bedre end os og vandt fortjent, erkender Helge Thomsen.